17-летняя тюменка утонула на пруду Лесном

Девушке было 17 лет Фото: Мария Толстихина

Вчера вечером компания молодых ребят отправилась искупаться в Лесном пруду. Во время купания они потеряли свою 17-летнюю подругу. Девушку долго искали, найти тело удалось только на утро следующего дня. Об этом сообщил Следственный комитет по Тюменской области.

По словам очевидцев, спасатели вместе с отдыхающими сначала пытались найти девушку путем ныряния. Позже один из спасателей предложил натянуть волейбольную сетку и навешать на нее груза, чтобы опустить на дно. Все это время на телефон девушки звонила ей мама с надеждой найти дочь целой и невредимой. Но, к сожалению, на утро женщине сообщили, что обнаружили тело девушки.

В ведомстве уточнили, что в связи со случившимся проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. И это далеко не первый случай: к сожалению, в Тюмени на пруду Лесном ежегодно тонут местные жители, приехавшие искупаться и хорошо провести время.