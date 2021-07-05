В Тобольске пьяный мужчина угнал микроавтобус, чтобы доехать до дома Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбудили против ранее судимого за угоны 32-летнего жителя Тобольска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в городскую полицию обратился 24-летний парень, который поведал об угоне микроавтобуса «Тойота».

По словам молодого человека, днем ранее он купил микроавтобус. Наутро предыдущий собственник позвонил и рассказал ему, что микроавтобус, оказывается, стоит на остановке открытый. Тогда-то парень и позвонил в полицию, чтобы понять, что же произошло.

Оказалось, что угонщик распивал алкоголь и, выйдя на улицу, решил прокатиться на машине. В соседнем микрорайоне он увидел микроавтобус модели 90-х годов. Злоумышленник открыл отверткой водительскую дверь, завел автомобиль с помощью той же отвертки и поехал кататься по городу. На одном из перекрестков он увидел патруль ДПС и, решив дальше не ехать, бросил машину на остановке. Домой мужчина пошел пешком.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что пьяный тюменец угнал машину начальника и попал в ДТП. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Похожая ситуация произошла в январе 2021 года, когда житель Тюмени угнал машину из-под носа у сотрудников СТО.