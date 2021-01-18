В Тюмени пьяный мужчина угнал «Шевроле-Ниву» под носом у сотрудников СТО. Позже его остановили сотрудники ГИБДД, и он не смог предъявить документы на авто. Горожанина доставили в отдел полиции.Инцидент произошел накануне, 17 января. Ранее судимый 36-летний тюменец возвращался к себе домой после встречи с друзьями. Путь его лежал мимо СТО, где он и увидел припаркованную машину. В замке зажигания находились ключи, так как автомобиль готовили к покраске.– В момент, когда сотрудник сервиса отошел в бокс, злоумышленник сел в авто и поехал кататься. Благодаря остановке машины сотрудниками ГИБДД удалось избежать возможную аварию, – отметила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.В настоящее время машина возвращена законному владельцу. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, подозреваемого привлекли к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.