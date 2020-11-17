Пьяный тюменец угнал машину начальника и попал в ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль «Шевроле». Ориентировку на транспортное средство передали стражам правопорядка, которые вскоре установили злоумышленника, коим оказался ранее судимый 36-летний горожанин.

По информации полицейских, мужчина работает на автомойке, которая принадлежит потерпевшему. В день происшествия он достал из сейфа ключи и угнал иномарку. Находясь за рулем машины в пьяном виде, тюменец не справился с управлением и попал в ДТП, после чего скрылся с места событий.

– В настоящее время работника доставили в отдел полиции. Он рассказал, что угнал чужой автомобиль с целью покататься по областному центру, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также его привлекут к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.