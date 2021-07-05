В Тюмени на улице Хлебной пенсионер зарезал молодого парня во время застолья

Квартира на Хлебной, где произошло убийство Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, который подозревается в убийстве 25-летнего парня. По данным пресс-службы ведомства, накануне, 4 июля, вечером он вместе с потерпевшим распивал алкоголь в квартире на улице Хлебной. В разгар застолья мужчины разругались, пенсионер схватил нож и ударил собутыльника в грудь. От полученных ранений тот скончался на месте.

Орудие убийства Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Совсем скоро подозреваемому предъявят обвинение в совершении преступления и отправят под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в доме на улице Революции в Тюмени от ударов ножом скончался мужчина. В убийстве обвиняется знакомый погибшего. А 18-летнего омича, который жестоко зарезал девушку 20 мая 2020 года, ждет пожизненное заключение.