Грозит пожизненное: в Тюмени 18-летний омич жестоко зарезал девушку

В Тюмени 18-летний омич жестоко зарезал девушку. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Омска. Мужчину обвиняют в убийстве, разбое и краже.

Как следует из материалов дела, 20 мая 2020 года днем молодой человек увидел девушку в подъезде одного из домов Тюмени. Под предлогом поиска жилья он вошел к ней в доверие и напросился в ее квартиру. Потерпевшая, желая оказать помощь, впустила мужчину.

– Там он несколько раз ударил тюменку ножом в шею и грудь. После этого, завладев ее сотовым телефоном и банковской картой, скрылся. Девушка скончалась от полученных травм на месте. Преступника задержали спустя два дня, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.