В доме на улице Революции в Тюмени от ударов ножом скончался мужчина. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи предъявили обвинение в убийстве 35-летнему местному жителю. Трагедия случилась вечером 18 февраля 2021 года.

– Потерпевший и обвиняемый в квартире дома на улице Революции распивали спиртные напитки. В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник, взяв в руки нож, нанес множественные удары в область живота и шеи потерпевшего, после чего скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что от полученных ранений мужчина скончался на месте от острой кровопотери. Подозреваемого задержали, по ходатайству следователя судом он заключен под стражу.

Сейчас специалисты собирают доказательственную базу, по ходу устанавливая все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.