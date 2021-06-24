Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года в Тюменской области составил 107,7% Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года в Тюменской области составил 107,7% к уровню января-апреля 2020 года. Об этом сообщили в региональном департаменте экономики, ссылаясь на предварительные данные органы государственной статистики. Рост показателей обеспечен, в основном, развитием обрабатывающих производств – 121,7%.

Самые большие темпы отмечены в изготовлении химических веществ и химических продуктов – 172,9%, прочих готовых изделий – 220,8%, бумаги и бумажных изделий – 157,9%, мебели – 155,8%, электрического оборудования – 147,3%, лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 146%, резиновых и пластмассовых изделий – 130,6%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 112,1%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 110,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 108,6%.

Напомним, в феврале 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор поделился секретом роста промышленного производства.

– Секрет успеха по росту промышленного производства в Тюменской области состоит в системной многолетней работе по привлечению инвесторов, по созданию хорошего инвестиционного климата. Полученные сегодня результаты работы крупных компаний в регионе, в том числе «СИБУРА», закладывались более 10 лет назад, когда шли первые переговоры о реализации проектов, – отметил губернатор.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что индекс промышленного производства в Тюменской области за январь – февраль 2021 года составил 107,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.