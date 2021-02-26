Александр Моор поделился секретом роста промышленного производства в Тюменской области. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор поделился секретом роста промышленного производства в Тюменской области. Сейчас глава региона находится в рабочей поездке в Тобольске вместе с полномочным представителем президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимиром Якушевым.

– Секрет успеха по росту промышленного производства в Тюменской области состоит в системной многолетней работе по привлечению инвесторов, по созданию хорошего инвестиционного климата. Полученные сегодня результаты работы крупных компаний в регионе, в том числе «СИБУРА», закладывались более 10 лет назад, когда шли первые переговоры о реализации проектов, – отметил губернатор.

По словам главы региона, сегодня обсуждаются перспективы развития.

– Будут новые проекты, а это означает, что у Тобольска, его жителей есть перспектива хорошей работы, а еще и возможность здесь жить и учить детей в замечательных школах, – сказал Александр Моор.