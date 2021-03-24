Тюменская область показывает уверенный рост промышленного производства Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2021 года составил 107,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные органов государственной статистики.

Рост промышленного производства обеспечен в основном за счет развития обрабатывающего сектора региональной экономики. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился до 121,9%, что помогло Тюменской области занять 6-е место среди регионов России.

Самые большие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов (176,5%), бумаги и бумажных изделий (170,1%), мебели (137%), электрооборудования (133,9%), резиновых и пластмассовых изделий (130,1%), лекарств и медицинских материалов, применяемых в медицинских целях (121,2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (116,4%), ремонте и монтаже машин и оборудования (114,5%).

По словам губернатора Александра Моора, тюменская промышленность уверенно выдерживает траекторию роста, несмотря на негативные макроэкономические последствия пандемии. Это стало возможным благодаря комплексу мер по государственной поддержке бизнеса, который реализуется в Тюменской области.

– Стабильный промышленный рост – одно из важнейших условий активного развития социальной сферы и повышения качества жизни земляков, – прокомментировал глава региона.