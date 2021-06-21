В Тюмени отреставрировали найденную в Спасской церкви композицию. Скриншот из видео.

В Тюмени отреставрировали найденную в Спасской церкви композицию. Об этом сообщает региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия на своей страничке в Instagram.

«Завершена реставрация композиции, найденной под куполом Спасской церкви. Реставраторы восстановили роспись «Отечество», на которой изображена Святая Троица», – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице в Спасской церкви, которая сейчас находится на реконструкции, обнаружили старинную икону. Это не первая находка, до этого строители раскопали кости, которые, как позже выяснилось, принадлежат почетному жителю областной столицы. Рукописную икону на бетоне «Покров Пресвятой Богородицы» нашли на колокольне. Она хранилась под половым покрытием. Икона была обнаружена 26 января.