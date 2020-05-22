2020-05-22T05:59:51+03:00
История современности

Тюменские эксперты пришли к единому мнению по поводу находки в Спасской церкви

Результат будет озвучен только после проведения специальных экспертиз
Вадим Бегун
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Тюменские эксперты пришли к единому мнению по поводу находки в Спасской церкви. Фото - СК по Тюменской области.Тюменские эксперты пришли к единому мнению по поводу находки в Спасской церкви. Фото - СК по Тюменской области.
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Эксперты пока точно не могут сказать, чей гроб обнаружен в Тюмени в Спасской церкви. Результат станет известен только после проведения специальных экспертиз.

– В актовой записи метрической ведомости об умерших есть четкая запись 1916 года – Андрей Иванович Текутьев, тюменский гражданин, Спасская церковь, в склепе, – отметил историк-краевед Валерий Чупин, который склоняется к версии, что найденные останки могут принадлежать прославленному купцу.

Однако краевед-исследователя Владимир Калининский отмечает, что не все данные стоит расценивать так однозначно. По его информации, разрешение от высших духовных лиц Тобольска и Санкт-Петербурга на подтверждение этой постройки не было получено. То есть, если не разрешает духовная власть, то, значит, по факту этого, скорее всего, сделать не могли.

Все участники обсуждения пришли ко мнению, что нужно дождаться результатов экспертизы. По их мнению, случай захоронения в склепе внутри храма для Тюмени уже сам по себе беспрецедентный – такого в городе никогда не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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