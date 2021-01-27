В Спасской церкви в Тюмени при реставрации обнаружили старинную икону. Фото - Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

В Тюмени в Спасской церкви, которая сейчас находится на реконструкции, обнаружили старинную икону. Это не первая находка, до этого строители раскопали кости, которые, как позже выяснилось, принадлежат почетному жителю областной столицы.

Рукописную икону на бетоне «Покров Пресвятой Богородицы» нашли на колокольне. Она хранилась под половым покрытием.

– Икона обнаружена 26 января. После того, как будет принято решение о её дальнейшей судьбе, дополнительно сообщим информацию, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Фото - Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что специалисты Российской академии наук подтвердили, что останки, которые были найдены при реконструкции Спасской церкви, действительно принадлежат почетному гражданину города Тюмени Андрею Текутьеву. О находке заявили в мае 2020 года.

– Этот великий человек изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири. Благодаря усилиям Андрея Ивановича Транссиб прошел через Тюмень. Это позволило городу жить, развиваться, расти, а значит, и предопределило наше с вами будущее. И это только малая часть благих дел Текутьева, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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