Академики подтвердили принадлежность найденных в Тюмени останков купцу Текутьеву. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Специалисты Российской академии наук подтвердили, что останки, которые были найдены при реконструкции Спасской церкви, действительно принадлежат почетному гражданину города Тюмени Андрею Текутьеву. О находке заявили в мае 2020 года.

– Этот великий человек изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири. Благодаря усилиям Андрея Ивановича Транссиб прошел через Тюмень. Это позволило городу жить, развиваться, расти, а значит, и предопределило наше с вами будущее. И это только малая часть благих дел Текутьева, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона надеется, что известный купец, по его же завещанию, упокоится в Спасской церкви. Тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стали известны первые результаты медико-криминалистического исследования костей, которые были найдены 12 мая в северном приделе Спасской церкви. Тюменские краеведы еще тогда предполагали, что останки могут принадлежать известному купцу Андрею Текутьеву, который скончался в 1916 году.

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