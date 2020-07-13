2020-07-13T13:11:48+03:00
Общество

«Могут принадлежать Текутьеву». В Тюмени провели ДНК-экспертизу останков из Спасской церкви

Кости черепа не подлежат восстановлению
Вадим Бегун
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В Тюмени провели ДНК-экспертизу останков из Спасской церкви. Фото - департамент здравоохранения Тюменской области.В Тюмени провели ДНК-экспертизу останков из Спасской церкви. Фото - департамент здравоохранения Тюменской области.
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Стали известны первые результаты медико-криминалистического исследования костей, которые были найдены 12 мая в северном приделе Спасской церкви. По мнению тюменских краеведов, они, как и предполагалось ранее, действительно могут принадлежать известному купцу Андрею Текутьеву, который скончался в 1916 году.

Останки принадлежат мужчине ростом 164 – 170 сантиметров, умершему в возрасте от 60 до 80 лет, давность захоронения составляет не менее 50 лет. К сожалению, кости черепа не подлежат восстановлению, поэтому выполнить 3D-моделирование лица нельзя.

– Один образец ДНК, несмотря на выраженные разрушения, может быть использован для генетической экспертизы. Его специалисты изучили с применением систем анализа аутосомной ДНК и ДНК Y-хромосомы. Такие исследования позволяют установить прямое родство и кровнородственные связи, а также дальнее родство по мужской линии. Эксперты намерены обсудить со специалистами Центра исторического наследия возможность составления генеалогического древа тюменского купца, чтобы найти ныне живущих потомков Текутьева, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Специалисты надеются, что родственники Текутьева согласятся предоставить биологические образцы для сравнительного анализа. Сейчас же нельзя утверждать, кому именно принадлежат останки. Исследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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