На благоустройство территории тобольского Кремля выделят 32 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске местные власти желают благоустроить территорию, прилегающую к объекту культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля и Менового двора». На эти цели выделят 32 млн 989 тысяч рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчику, которого выберут посредством электронного аукциона, надо будет озеленить объект и обустроить пешеходную зону, после чего следует заняться ландшафтным парком на территории бывшего стадиона в районе кремля и отремонтировать кабельную линию, отвечающую за наружное освещение территории кремля. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.

Кстати, заказчиком работ выступает Тюменское музейно-просветительское объединение. Дата начала срока подачи заявок подрядчиками – 8 июня, их принимают десять дней.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что работа по благоустройству древнейшего кремля Сибири завершится в сентябре 2020 года. В этом убедился сам губернатор Тюменской области Александр Моор. Он посетил Тобольский кремль, Меновый двор и Красную площадь.

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