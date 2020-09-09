Тобольский Кремль отремонтируют уже в сентябре. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Работа по благоустройству древнейшего кремля Сибири завершится в сентябре 2020 года. В этом убедился сам губернатор Тюменской области Александр Моор. Сегодня, 9 сентября, он посетил Тобольский кремль, Меновый двор и Красную площадь.

– В перечень работ входит, в частности, ремонт фасадов объектов культурного наследия, опор, светильников, кабельных линий наружного освещения, – сообщил главе региона мэр Тобольска Максим Афанасьев.

По его словам, работы в полном объеме планируется завершить в сентябре 2020 года. Во время прогулки по Тобольскому кремлю Александр Моор побеседовал с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

Ранее губернатор осмотрел скульптурно-мемориальный ансамбль «Тоболяков Бессмертный полк». Мемориал, посвященный памяти местных жителей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, открыли в Тобольске 24 июля.