«Прилёг отдохнуть, не шумите»: в Тобольске строители положили автокран на стену многовекового памятника архитектуры

Ситуацию с «уснувшим» краном решили на следующее утро. Фото из группы «Криминальный Тобольск» «ВКонтакте»

В Тобольске строители положили стрелу автокрана на памятник архитектуры – на стену кремля, который огораживает территорию Тобольской епархии. Эту оплошность работников заметили неравнодушные жители города, очевидцы опубликовали фотографии в одном из городских пабликов в соцсетях накануне, вечером 13 апреля.

Тобольский кремль – исторический памятник архитектуры, единственный каменный кремль Сибири, и его сохранность на особом контроле государства.

– #Слухи Говорят рядом с кремлем, где стройка, лежит кран, а еще на прошлой неделе стоял, – дополнил автор публикации.

Стройка ведется рядом с территорией Тобольской епархии. Фото из группы «Криминальный Тобольск» «ВКонтакте»

Пост зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области. Сотрудники считают, что жалоба тоболяков в соцсетях о таком пренебрежительном обращении с памятником архитектуры – это доказательство бережного отношения к своей малой родине и достоянию Отечества.

– В петровские времена Тобольск был первым административным центром Сибирской губернии, и стены кремля хранят историю веков. Жители бережно относятся к историческим зданиям своего города – это утверждение еще раз доказывает полученное обращение от тоболяков, – считают в ЦУР Тюменской области.

Специалисты передали обращение тоболяков в работу региональному департаменту культуры. За утро 14 апреля ситуация с «уснувшим» краном прояснилась: стрелу автокрана тут же убрали со стены. Оказалось, что «опереться» на кремль строителей заставила необходимость.

– В процессе демонтажа крана на территории Епархии возникла необходимость укладки стрелы на забор из-за отсутствия свободной территории. На настоящий момент он уже убран, памятники архитектуры не пострадали, – заверил департамент культуры Тюменской области