Проблемную пятиэтажку на Вахитова в Тюмени начали ремонтировать. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени проблемную пятиэтажку, которая находится на улице Муллы-Нур Вахитова, 15, наконец начали ремонтировать. Пару месяцев назад жильцы дома обратились в местную администрацию: в многоэтажке топило подвал, к тому же разрушалась внешняя кладка фасада, а инженерные сети находились в ветхом состоянии. Собственникам пришлось вкладывать деньги на устранение аварийных ситуаций.

Стоить отметить, что ремонт сетей был запланирован на период с 2024 по 2032 годы, однако после очередной аварии было решено провести необходимые работы ранее установленных сроков.

– Сейчас в активной фазе находится ремонт систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Канализационная система уже полностью готова и запущена в эксплуатацию. Системы тепло- и водоснабжения готовы на 50%. Разрабатываются проекты на проведение капитального ремонта подвального помещения и фасада. Проводится подготовительная работа для проведения конкурсных процедур по устройству новой выгребной ёмкости, – рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

В ведомстве добавили, что региональной программой капитального ремонта на 2021 – 2023 годы запланирован капитальный ремонт электрики. На сегодняшний день уже заключен договор на разработку проектной документации.

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