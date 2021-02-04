Плесень на стенах, затопленный подвал, пар в подъездах: проблемную пятиэтажку на Вахитова в Тюмени отремонтируют раньше срока

Жильцы дома по ул. Муллы-Нур Вахитова, 15а в Тюмени ждут капремонт больше 30 лет Фото: Ирина Ромашкина

Пятиэтажный дом на 120 квартир на ул. Муллы-Нур Вахитова, 15а имеет свой YouTube-канал. Так о нем заговорили в 2017 году. Авторы роликов жаловались на обрушившуюся штукатурку, заполненный водой подвал, плесень на стенах. Спустя три года дом всё в том же состоянии, но воз все же сдвинулся. Сегодня, 4 февраля, проблемы многоквартирника исследовали эксперты ОНФ, а также представители администрации Тюмени и журналисты.

Представителей администрации Тюмени и экспертов ОНФ встречали жильцы дома. На руках старшей по дому Гули Чилибековой была папка с многочисленными письмами в разные ведомства, писали всем.

Проблемы пятиэтажки видны без лупы: из подвала валит пар с неприятным запахом, в подъездах, едва коснешься, сыплется штукатурка, а в квартирах на первом этаже поселилась на ПМЖ серо-зеленая плесень. В жилых помещениях сырость, жильцы говорят, что дети часто болеют.

– Основная проблема – подвал. Там сгнили трубы, они привязаны на веревочке – ну это смешно. Всё это бежит по стенам, всюду плесень, запах сырости в подъезде. У людей на первом этаже стена у входной двери не может высохнуть уже две недели. Они пытались поклеить обои и не могут этого сделать, потому что всё в сырости, – рассказала старшая.

Хозяйка квартиры Ольга пригласила на экскурсию по своему жилью. Самый тревожный вид был, пожалуй, у окна на кухне: пластиковый подоконник по углам почернел от сырости, лужица была и на самом подоконнике, чернота в углу на потолке, плесень на стенах… В этой квартире живет три маленьких ребенка.

Еще одна соседка говорит, что ее ребенок заработал астму из-за таких условий жизни.

– Проблемы начались 8 – 10 лет назад. Тогда нам первый раз меняли трубы, и на этом всё. Представляете, 33 года нам ничего не делали, – сетует местная жительница.

Многоквартирный дом ввели в эксплуатацию в 1986 году, многие жильцы здесь живут всю жизнь. По их словам, дом ни разу не ремонтировался капитально. По документам, в 2012 году в подвале ООО «Стройкомплекс» якобы сделало капремонт, однако на деле всё осталось на бумаге, заявляют жильцы. Периодически в подвале скапливается вода, ее выкачивает ассенизатор, а потом вода снова наполняет подвал. Этот круговорот явно не решает проблемы: подвал стоит в воде, а первый этаж живет в сырости.

Под домом, который завел YouTube-канал, открывается мокрая картина. Внутри подвала пар валит как в хамаме, трубы ржавые, по одной стене вовсе течет вода, с другой стороны дома на земле лужи. А еще в помещениях посреди зимы прекрасно себя чувствуют комары – им здесь тепло и уютно.

Общественники и представители администрации убедились, что сети в доме в ветхом состоянии, отсюда и повышенная влажность. Администрация Тюмени отмечает, что ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в этой многоэтажке запланирован программой капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области с 2024 по 2032 годы.

Едва прикоснешься к стенке - сыплется штукатурка. Фото: Ирина Ромашкина

С 2018 года домом занимается управляющая компания «ЖКХ-Стандарт». Ежемесячно только «управляшке» хозяева платят около 900 рублей с квартиры. По словам ее генерального директора Александра Долина, все средства УК тратит на «залатывание дыр», коих немало, а капиталить пятиэтажку в итоге не на что.

– Всю статью текущего ремонта, даже с избытком, тратим на восстановление систем. Здесь капитальный ремонт не производился более 30 лет, нам страшно уже. Каждый год перед отопительным сезоном мы делаем всё возможное, чтобы запустить эту отопительную систему. Затапливает подвал – восстанавливаем системы отопления, забивается канализация – чистим… – рассказал Долин.

Ближайший запланированный ремонт в пятиэтажке намечен с 2021 по 2023 годы – здесь должны отремонтировать систему электроснабжения. Сейчас в подъездах свет не горит, жильцы освещают свой путь фонариками с мобильных устройств. Мало того, на первом этаже электроснабжение отключила управляющая компания – стены сырые, пользоваться светом опасно.

Внешне дом тоже не в лучшем состоянии, у основания дома нет кирпичей – их разрушило испарение из подвала, утверждают жители. Капремонт подвала пятиэтажки запланирован только на 2036 – 2041 годы. Собственники квартир настаивают на изменении очередности работ. К слову, жильцам предлагали произвести работы за свой счет с компенсацией средств позднее из фонда капремонта. Но сегодня представители администрации убедились, что это бессмысленно.

Пар валит из подвала, внизу - вода, которая накапливается от ветхих сетей Фото: Ирина Ромашкина

Хотя отсутствие этого слоя кирпичей не критично, все же эксперты ОНФ и представители администрации приняли во внимание это замечание жильцов дома Фото: Ирина Ромашкина

Председатель комитет жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда Виталий Данилов после осмотра пятиэтажки сообщил, что в ближайшее время, в феврале 2021 года, осмотр дома повторят специалисты фонда капремонта – чтобы оценить масштабы коммунальной проблемы.

– Здесь требуется ремонт не только сетей, но, возможно, фасада и подвала, это затратные работы, – убедился представитель администрации Тюмени. – По результатам сегодняшнего осмотра будет рассмотрен вопрос о переносе сроков капитального ремонта, чтобы привести подвал в порядок. Первоочередное – ремонт сетей в подвале.

Фасад дома тоже просит внимания: вечно мокрый подвал "смысл" кладку кирпича снизу Фото: Ирина Ромашкина

В течение двух месяцев специалисты осмотрят дом и коммуникации, администрация подготовит документы на капремонт дома примерно за 1,5 – 2 месяца. Представители администрации заявили, что постараются передвинуть сроки капремонта на максимально скорые. Об этапах и результатах этой деятельности жителям будут сообщать на встречах и через управляющую компанию.

Управляющая компания регулярно выкачивает воду из подвала, но это решает проблему лишь на время Фото: Ирина Ромашкина

А ЕЩЁ…

Многострадальный кирпичный дом на ул. Муллы-Нур Вахитова, 15а не подсоединен к центральной системе водоотведения, жидкие бытовые отходы поступают в выгребную ёмкость. С ней тоже не всё ладно, но вопрос уже решается, а общественники держат на контроле выполнение работ.

– Здесь были определенные сложности с септиком, он здесь объемом 18 кубов, а должен быть порядка 60 – 70 кубов, – сообщил федеральный модератор ОНФ тематической площадки «Жилье и городская среда» Сергей Соловьев.

Председатель комитета жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда Виталий Данилов, отвечая на вопрос жильцов дома, сказал, что в 2020 году администрация разработала проектную документацию на замену ёмкости, в этом году, при наличии средств на данные цели, ёмкость заменят.

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