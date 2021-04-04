«Яркий праздник спорта»: Тюменский губернатор отметил высокий уровень организации чемпионата России

В Тюмени завершился чемпионат России 2021 по лыжным гонкам. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высоко оценила организацию соревнований.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил за яркий праздник спорта всех организаторов. В том числе национальную Федерацию лыжных гонок, ее президента Елену Вяльбе и всех спортсменов.

- Спасибо организаторам, судьям и волонтерам! Вдвойне приятно, что за баталиями на стадионе могли наблюдать зрители. Конечно, организаторы неукоснительно соблюдали все меры по эпидемиологической безопасности, - написал у себя в соцсетях глава региона.

Губернатор подчеркнул, что у сборной Тюменской области целая россыпь наград разного достоинства. Настоящей звездой турнира стала Татьяна Сорина. На ее счету сразу четыре медали высшей пробы.

Финальным состязанием Чемпионата стал мужской марафон на 50 км классическим стилем. Победу в гонке, прошедшей в формате масс-старта, одержал Илья Семиков, представляющий Республику Коми. На 10.7 секунды он опередил серебряного призера гонки Алексея Шемякина из Архангельской области.

- Очень рад, что удалось сегодня выиграть. Жаль, что сегодня не было многих лидеров сборной. Хотелось бы себя сравнить на их фоне. Главным образом, на фоне Александра Большунова. С остальными я более-менее конкурировал по ходу сезона, — сказал Илья Семиков.