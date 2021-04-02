«Непонятно, когда он устает». Александр Большунов принес золото своей команде на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени

Александр Большунов принес золото своей команде на чемпионате России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени. Скриншот из видео.

Александр Большунов принес золото своей команде на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени. Сегодня, 2 апреля, в эстафете «Русский медведь» оторвался на 35 секунд от ближайшего преследователя – представителя Тюменской области, команда которой в итоге взяла серебро. Вместе с Большуновым за команду Западно-Сибирского федерального округа выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько и Алексей Шемякин.

– Все сегодня сработали на отлично. Я не сомневался, мужики! – заявила главная звезда соревнований в интервью корреспонденту.

Отметим, что Тюменскую область, которая заняла второе место, как уже было упомянуто выше, представляли Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. К сожалению, на старте соревнований Глеб упал и сильно отстал, однако партнеры, так сказать, не оставили его в беде и отыграли потерянное им время.