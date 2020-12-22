Сельчанина осудят за подрыв банкомата на улице Газовиков в Тюмени. Скриншот из видео.

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Онохино. Мужчину обвиняют в покушении на кражу в особо крупном размере. Злоумышленник в буквальном смысле наделал много шума, взорвав банкомат с деньгами.

Сельчанин пошел на дело в четвертом часу утра 16 октября 2020 года. Именно в это время молодой человек подорвал банкомат на улице Газовиков. В результате частично разрушилось помещение операционного офиса.

– Увидев сильное задымление, мужчина испугался и скрылся. Сотрудники полиции задержали его спустя пять дней. Кредитное учреждение предъявило иск к обвиняемому о взыскании ущерба от взрыва в сумме более полутора миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по этому уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

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