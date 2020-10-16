«Привет, 90-е!». В Тюмени грабители подорвали банкомат

В Тюмени грабители подорвали банкомат. Фото - pixabay.com.

В Тюмени сегодня, 16 октября, ночью грабители пытались похитить деньги из банкомата одного из банков, который находится на улице Газовиков, 55. Налетчики совершили подрыв, который услышали местные жители.

– В 3.30 была совершена попытка хищения денежных средств из банкомата коммерческой организации. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Судя по фотографиям, которые выложили очевидцы в социальных сетях, взрыв был неслабый. Возле здания валяется множество обломков. Горожане утверждают, что пострадали даже припаркованные рядом со входом в банк автомобили.