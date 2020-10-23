Полицейские нашли молодого человека, который взорвал банкомат в Тюмени. Скриншот из видео.

В Тюмени полицейские разыскали мужчину, который обвиняется в покушении на кражу денег из банкомата. Молодой человек недолго оставался на свободе после совершения преступления – пошел он на «черное» дело 16 октября. Именно в этот день (вернее, ночь) на улице Газовиков сработал датчик вскрытия банкомата, установленного в одном из банков. На место происшествия тут же отправилась следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска не смогли отыскать преступника по горячим следам. Только после изучения записи с камер видеонаблюдения, опроса свидетелей и изъятия улик им удалось разыскать злоумышленника. Им оказался 23-летний житель села Онохино Тюменского района.

– Молодой человек заранее спланировал свои действия. Выбрав банк, он некоторое время наблюдал за ним. Затем около четырех часов утра на своем автомобиле подъехал к помещению. Надев маску и перчатки, закачал газ в банкомат и вскрыл его. После неудачной попытки взлома он скрылся на автомобиле, который позднее оставил на обочине автодороги в Тюменском районе, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В доме подозреваемого полицейские обнаружили номерные знаки с другого автомобиля, которые злоумышленник поменял после того, как покинул место преступления. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что вынужден был скрыться из-за сработавшей сигнализации. К томе же он боялся быть задержанным.

В настоящее время сельчанин задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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