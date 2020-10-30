Работники соцслужб доставляют пожилым тюменцам бесплатные лекарства. Фото со странички Александра Моора в ВК.

Работники социальных служб начали доставлять на дом бесплатные лекарства тюменцам старше 65 лет, одиноким пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Эта мера в период пандемии поможет нашим землякам из группы риска соблюдать режим самоизоляции, не покидать без крайней необходимости свои дома, чтобы снизить опасность заражения COVID-19. Если есть вопросы, нужна помощь или хотите оставить заявку, звоните на горячую линию: 8-800-201-41-41», – подсказал в своих аккаунтах в «ВКонтакте», «Инстаграме» и «Одноклассниках» глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы, которые заразились коронавирусной инфекцией, бесплатно получат препараты «Интерферон альфа» и «Умифеновир». В лечебных дозах назначаются сразу два препарата.

– Пациенты обеспечиваются либо бесплатным рецептурным бланком, либо врач, который приезжает на вызов и имеет с собой запас данных препаратов, оставляет их пациенту на месте, – отметила руководитель учебно-методического центра городской поликлиники № 8 Людмила Целлер.

По ее словам, контактным пациентам предоставляют бесплатные рецептурные бланки на один противовирусный препарат в профилактической дозе – это также либо «Интерферон альфа» (торговое наименование «Гриппферон») или «Умифеновир» (торговое название «Арбидол»). Выписывается один из этих препаратов.

В апреле 2020 года более 3,5 тысячи тюменцев получили рецептурные лекарства не выходя из дома. Работу по доставке выполняют социальные работники и волонтеры. Все они каждый раз проходят определенные процедуры, прежде чем препарат оказывается у человека.