Тюменцы узнали, какие бесплатные лекарства положены больным коронавирусом

Тюменцы узнали, какие бесплатные лекарства положены больным короновирусом. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы, которые заразились коронавирусной инфекцией, бесплатно получат препараты «Интерферон альфа» и «Умифеновир». В лечебных дозах назначаются сразу два препарата.

– Пациенты обеспечиваются либо бесплатным рецептурным бланком, либо врач, который приезжает на вызов и имеет с собой запас данных препаратов, оставляет их пациенту на месте, – отметила руководитель учебно-методического центра городской поликлиники № 8 Людмила Целлер.

По ее словам, контактным пациентам предоставляют бесплатные рецептурные бланки на один противовирусный препарат в профилактической дозе – это также либо «Интерферон альфа» (торговое наименование «Гриппферон») или «Умифеновир» (торговое название «Арбидол»). Выписывается один из этих препаратов.