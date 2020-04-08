2020-04-08T09:33:38+03:00
Здоровье

Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом

Перед началом смены им измеряют температуру
Вадим Бегун
Поделиться:
Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
Изменить размер текста:

Более 3,5 тысячи тюменцев получили рецептурные лекарства, не выходя из дома. Работу по доставке выполняют социальные работники и волонтеры. Все они каждый раз проходят определенные процедуры, прежде чем препарат оказывается у человека.

Служба по доставке лекарственных препаратов организована при областном центре реабилитации инвалидов. Состояние здоровья социальных работников и волонтеров тщательно контролируются, принимаются необходимые меры безопасности. Все они обеспечены дезинфицирующими средствами, медицинскими масками, перчатками. Перед началом смены у них измеряется температура, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Необходимые препараты пожилым людям привозят сотрудники органов социальной защиты, здравоохранения и добровольцы из тюменской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» с 27 марта.

– Наши двадцать бригад, укомплектованные водителем и социальным работником, обслуживают граждан 65+, которые находятся на самоизоляции, людей с ограниченными возможностями здоровья и хроническими заболеваниями. Они приезжают в аптеку, забирают лекарства и увозят по месту пребывания пациента, – сообщила руководитель службы по доставке лекарственных препаратов при областном центре реабилитации инвалидов Жанна Гарманова.

Социальный работник Дина Семенова подробно рассказала, как происходит доставка. Прежде чем лекарство попадает в квартиру пожилого человека, его доставщику следует пройти ряд процедур.

– С утра нас обязательно осматривают, чтобы не было симптомов. Далее мы получаем одноразовый инвентарь, забираем в аптеках лекарства в пакетах и привозим их по адресу. Прежде, чем зайти в подъезд, обрабатываем ручку двери и домофон. Перед каждым человеком также обязательно обрабатываем руки, – отметила женщина.

Далее на площадке в подъезде снова обрабатывается ручка, но уже на двери квартиры пациента. На нее вешается пакет с лекарством. После соцработник отходит на безопасное расстояние полтора – два метра. Пенсионер забирает лекарство, заходит в квартиру, смотрит, то ли ему привезли, и расписывается за доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев призвали не поддаваться панике, но запастись водой
В новой Конституции научно-техническое развитие страны станет одним из приоритетов
Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом
В лесах Тюменской области установят пожароопасный сезон
Тюменец в маске ограбил магазин, распылив газовый баллончик
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
У тоболяка пропала банковская карта после визита знакомой, просившей занять деньги
Тюменцам напомнили об опасности весеннего льда
Две тюменки за сутки потеряли более миллиона рублей из-за мошенников
На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 8 апреля в Тюмени: ночной снег закончится утром
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 апреля 2020 года составляет 14 человек
В Казанском районе семейная пара развивает производство мясных полуфабрикатов
В Тюменской области проверяют качество семян перед посевной 2020 года
В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон