8 Апр 2020 2020-04-08T09:33:38+03:00

Соцработник рассказала, как пожилым тюменцам доставляют лекарства на дом. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

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Более 3,5 тысячи тюменцев получили рецептурные лекарства, не выходя из дома. Работу по доставке выполняют социальные работники и волонтеры. Все они каждый раз проходят определенные процедуры, прежде чем препарат оказывается у человека.

Служба по доставке лекарственных препаратов организована при областном центре реабилитации инвалидов. Состояние здоровья социальных работников и волонтеров тщательно контролируются, принимаются необходимые меры безопасности. Все они обеспечены дезинфицирующими средствами, медицинскими масками, перчатками. Перед началом смены у них измеряется температура, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Необходимые препараты пожилым людям привозят сотрудники органов социальной защиты, здравоохранения и добровольцы из тюменской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» с 27 марта.

– Наши двадцать бригад, укомплектованные водителем и социальным работником, обслуживают граждан 65+, которые находятся на самоизоляции, людей с ограниченными возможностями здоровья и хроническими заболеваниями. Они приезжают в аптеку, забирают лекарства и увозят по месту пребывания пациента, – сообщила руководитель службы по доставке лекарственных препаратов при областном центре реабилитации инвалидов Жанна Гарманова.

Социальный работник Дина Семенова подробно рассказала, как происходит доставка. Прежде чем лекарство попадает в квартиру пожилого человека, его доставщику следует пройти ряд процедур.

– С утра нас обязательно осматривают, чтобы не было симптомов. Далее мы получаем одноразовый инвентарь, забираем в аптеках лекарства в пакетах и привозим их по адресу. Прежде, чем зайти в подъезд, обрабатываем ручку двери и домофон. Перед каждым человеком также обязательно обрабатываем руки, – отметила женщина.

Далее на площадке в подъезде снова обрабатывается ручка, но уже на двери квартиры пациента. На нее вешается пакет с лекарством. После соцработник отходит на безопасное расстояние полтора – два метра. Пенсионер забирает лекарство, заходит в квартиру, смотрит, то ли ему привезли, и расписывается за доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU