Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 октября 2020 года увеличилось на 135 человек

Оперштаб Тюменской области сообщил еще о двух жертвах коронавирусной инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 135 и составило 12 830 человек.

Сегодня оперштаб сообщил еще о двух жертвах коронавирусной инфекции.

– Несмотря на усилия врачей, скончались мужчина в возрасте 61 года от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, сопутствующего заболевания и отягощенного анамнеза и мужчина 54 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, – пояснили специалисты.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 62 пациента с коронавирусом.

По данным оперштаба Тюменской области, за минувшие сутки в регионе выявлено 135 новых случаев заболевания COVID-19 (всего с начала пандемии – 12 830). Кроме того, положительный тест на ковид у шести тюменских детей. Под медицинским наблюдением остаются 1 844 пациента, 31 из них – на ИВЛ.

Сегодня от коронавируса излечились 68 тюменцев (за весь период – 8 475). 2 068 человек находятся в нашей области на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 844 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в регионе увеличили коечный фонд для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на ковид. В области открылся еще один моногоспиталь (всего их 16). Накануне оперштаб региона доложил, что в области действуют четыре очага групповой заболеваемости коронавирусом.