Первая модельная библиотека региона открывается в Ишиме

Фото: департамент культуры Тюменской области

Торжественное открытие первой в Тюменской области модельной библиотеки состоится 28 сентября в 12:00. Модернизация Центральной библиотеки города Ишима стала частью реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

– Модельная библиотека — это учреждение нового поколения. Современный информационный, культурный и коммуникационный центр рассчитан на оказание услуг жителям всех возрастных категорий. Уникальный формат работы учреждения позволит посетителям навсегда забыть о библиотеке как о месте, где нужно читать книги в строгой тишине. Здесь можно взять книгу и устроиться с ней в любом удобном месте: за столом, на диване или в мягкой нише на подоконнике, – сообщает департамент культуры Тюменской области.

На переоснащение Центральной библиотеки Ишима по модельному стандарту из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Они пошли на ремонт библиотеки, покупку оборудования и мебели, пополнение фонда библиотеки новыми книгами, обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодики, профессиональную переподготовку и повышение квалификации основного персонала библиотеки.

Открывать модельную библиотеку будут директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, глава Ишима Федор Шишкин и председатель Ишимской городской Думы Алексей Ипатенко.