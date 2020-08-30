Осенью в Ишиме откроется модельная библиотека

В Ишиме в рамках национального проекта «Культура» ведутся работы по созданию первой муниципальной модельной библиотеки в регионе. Сейчас в здании идет ремонт: подрядчик отремонтировал второй этаж..

– На базе Центральной библиотеки города Ишима осенью откроется учреждение нового поколения – современный, информационный, культурный и коммуникационный центр, рассчитанный на оказание услуг жителям всех возрастных категорий. Библиотека изменится не только внешне, но и по содержанию предоставляемых услуг, по формату и иным подходам к работе, – рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

С учетом эпидемиологической ситуации в регионе и стране при выполнении работ усилено внимание к соблюдению санитарных требований. Строители пользуются защитными масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

– Поскольку создание модельной библиотеки реализуется в рамках национального проекта, этот объект у нас на особом контроле. Центральная библиотека – одно из популярных у горожан культурных учреждений. После переезда в помещение по ул. Максима Горького посещаемость библиотеки выросла в три раза. Ожидается, что с переходом на новый формат работы этот показатель еще увеличится. Обновленное здание, качественный книжный фонд, современное оборудование позволят повысить доступность библиотечных услуг и улучшить работу центральной библиотеки, – отметил глава Ишима Федор Шишкин.

Помимо текущего ремонта, работа ведется и по другим направлениям: поставка мебели, оборудования и комплектование библиотечных фондов. Приобретено более 6,5 тысяч экземпляров документов на полтора миллиона рублей – это художественная, отраслевая, научно-популярная, справочная, а также литература для детей. Мероприятия по модернизации предполагается завершить к осени этого года.