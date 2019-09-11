2019-09-11T17:53:08+03:00
Звезды

В Ишиме откроется первая в регионе муниципальная модельная библиотека

На переоснащение из федерального бюджета выделено 10 миллионов рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме откроется первая в регионе муниципальная модельная библиотекаВ Ишиме откроется первая в регионе муниципальная модельная библиотекаФото: pixabay.com
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В Ишиме в 2020 году откроется первая муниципальная модельная библиотека в Тюменской области, в рамках реализации национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, по результатам конкурсного отбора, который провёл Минкульт РФ, на переоснащение Центральной библиотеки Ишима по модельному стандарту из федерального бюджета выделены 10 миллионов рублей.

Средства направят на ремонт библиотеки, покупку оборудования и мебели, пополнение фонда библиотеки новыми книгами, обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодики, профессиональную переподготовку и повышение квалификации основного персонала библиотеки.

В итоге на базе Центральной библиотеки Ишима появится современный информационный, культурный и коммуникационный центр, который рассчитан на оказание услуг жителям всех возрастов. Полезная площадь и количество посадочных мест в библиотеке увеличатся более чем в два раза. Многофункциональное библиотечное пространство будет включать в себя детскую ланундж-зону, зону делового общения, зоны чтения и досуга, которые рассчитаны на индивидуальные и групповые работы.

Стоит отметить, что до 2024 года в Тюменской области планируется создание не менее 5 муниципальных модельных библиотек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что все 470 библиотек юга Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотеке. Теперь жители и гости региона могут получить бесплатный доступ к фондам российских библиотек удаленно через Интернет из дома или ближайшего читального зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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