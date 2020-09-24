Стало известно, куда ушёл работать экс-директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов

Генеральным директором Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области назначен Николай Пуртов

Генеральным директором Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области назначен Николай Пуртов, который накануне покинул кресло директора департамента лесного комплекса. Как сообщает оперативный штаб, о назначении объявил губернатор Александр Моор во время заседания Президиума Правительства Тюменской области 24 сентября.

Александр Моор пожелал Николаю Фёдоровичу успехов в деятельности по повышению инвестиционной привлекательности региона и созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

– Переводом Николая Федоровича мы усиливаем инвестиционный блок. Уверен, он сможет внести серьезный вклад в развитие инвестиционного потенциала Тюменской области, – отметил Александр Моор.

Напомним, это не первые кадровые изменения, которые произошли в этом году в правительстве Тюменской области. Так, в конце апреля уволилась директор департамента экологии Жанна Злобина, возглавлявшая ведомство семь лет. Месяцем ранее пост директора департамента здравоохранения покинула Инна Куликова, которая ушла на повышение в Минздрав РФ.