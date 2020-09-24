Уволился директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов

Николай Пуртов. Фото: atmr.ru

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов покинул свой пост 23 сентября по собственному желанию. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор. Как сообщили в правительстве региона, чиновник уволился из-за перехода на новое место работы.

В должность директора департамента Николай Пуртов вступил в конце марта 2018 года. Тогда распоряжение о его назначении подписывал экс-губернатор Тюменской области, а ныне глава Минстроя РФ Владимир Якушев. До этого Николай Пуртов работал первым заместителем главы Тюменского района.

Родился Николай Пуртов 21 мая 1974 года в селе Тугалово Уватского района. В 2000 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист». Сначала работал юристом, а потом возглавлял аудиторские компании.

В 2013 – 2016 годах занимал пост заместителя генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». С ноября 2016-го вступил в должность заместителя главы Тюменского муниципального района, а с мая 2017 года – в должность первого замглавы Тюменского района. Женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, это не первые кадровые изменения, которые произошли в этом году в правительстве Тюменской области. Например, в конце апреля уволилась директор департамента экологии Жанна Злобина, возглавлявшая ведомство семь лет. Месяцем ранее пост директора департамента здравоохранения покинула Инна Куликова, которая ушла на повышение в Минздрав РФ.