20 Март 2020 2020-03-20T20:05:37+03:00

Инна Куликова покинула департамент здравоохранения Тюменской области. Фото: Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области

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Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова освобождена от занимаемой должности. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Причиной увольнения называется смена места работы. Инна Борисовна возглавляла ведомство с октября 2013 года по сегодняшний день. На какую должность претендует Куликова, официально пока не известно.

Инна Куликова родилась 5 февраля 1968 года в селе Грачи Казанского района Тюменской области. В 1991 году окончила Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», спустя 8 лет – ТюмГУ по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 1991 году врачом скорой медицинской помощи в Тюмени.

С 1999 по 2005 годы работала в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Тюменской области и прошла путь от ведущего специалиста до начальника управления.

С 2005 по 2013 годы работала главврачом областного противотуберкулёзного диспансера, а в марте 2013 года была назначена на должность заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области. С октября 2013 года возглавляла его.

ИСТОЧНИК KP.RU