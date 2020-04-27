В Тюмени уволилась директор департамента экологии

27 Апр 2020 2020-04-27T16:21:49+03:00

Жанна Злобина возглавляла ведомство семь лет

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В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Уволилась директор регионального департамента недропользования и экологии, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды.

Александр Моор подписал распоряжение об увольнении по собственному желанию Жанны Злобиной. По информации пресс-службы главы региона, она возглавляла ведомство с 2013 года по сегодняшний день.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что была освобождена от занимаемой должности директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. Соответствующее распоряжение также подписал Александр Моор. Причиной увольнения называется смена места работы. Инна Борисовна возглавляла ведомство с октября 2013 года по сегодняшний день.

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ИСТОЧНИК KP.RU