2020-04-27T16:21:49+03:00
Политика

В Тюмени уволилась директор департамента экологии

Жанна Злобина возглавляла ведомство семь лет
Вадим Бегун
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В Тюмени уволилась директор департамента экологии. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.В Тюмени уволилась директор департамента экологии. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Уволилась директор регионального департамента недропользования и экологии, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды.

Александр Моор подписал распоряжение об увольнении по собственному желанию Жанны Злобиной. По информации пресс-службы главы региона, она возглавляла ведомство с 2013 года по сегодняшний день.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что была освобождена от занимаемой должности директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. Соответствующее распоряжение также подписал Александр Моор. Причиной увольнения называется смена места работы. Инна Борисовна возглавляла ведомство с октября 2013 года по сегодняшний день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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