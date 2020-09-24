Тюменским родителям напомнили о важности вакцинации детей против гриппа

Фото: Областная больница №19

Более семи тысяч доз детской трехвалентной вакцины «Совигрипп» поступило в Тюменский район для вакцинации. Она содержит в составе актуальные штаммы гриппа по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и защищает организм, формируя иммунитет. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это первая партия вещества, скоро прибудет и вторая.

От гриппа детей можно прививать с шестимесячного возраста. Начиная с 17 сентября, то есть за неделю, в Тюменском районе уже привито 1 175 школьников и 475 воспитанников детских садов. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах филиалов областной больницы № 19 и в медицинских кабинетах школ и детских садов.

По словам районного педиатра областной больницы № 19 Нины Грековой, детские прививки необходимы для малышей и подростков, чтобы уберечь их от проблем о здоровьем.

– Особенно в раннем возрасте, когда ребенок наиболее восприимчив к инфекциям. Задача родителей и медиков – сделать так, чтобы заболевания обходили кроху стороной, – пояснила врач она.

Грипп – заболевание инфекционное, и заболеть им может каждый. Он чрезвычайно заразен, так как инфекция передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Опасны и осложнения, когда на фоне сниженной сопротивляемости организма к вирусу присоединяются бактериальные заболевания. В их числе пневмония, бронхиты, дыхательная недостаточность. В особой группе риска – маленькие дети, беременные женщины, пенсионеры и пациенты с хроническими заболеваниями. Чтобы не заболеть гриппом, нужна вакцинация.

Напомним, не все родители являются приверженцами прививок. Например, в прошлом году разгорелся скандал из-за пробы манту. В сентябре 2019 года ребёнку запретили посещать детский сад из-за того, что его отец отказался делать ребёнку прививку. Позже конфликт дошёл до суда.