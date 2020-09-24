Прокуратура обязала администрацию Ярковского района обеспечить жителей качественной питьевой водой

Ярковцы жаловались на качество питьевой воды Фото: pixabay.com

Прокурор Ярковского района обратился в суд с иском обязать администрацию Ярковского района и местное предприятие «Стройсервис» обеспечить жителей села Ярково качественной питьевой водой. А для этого необходимо построить новый водозабор.

Дело в том, что жители многоквартирных домов №38 и №40 на улице Дзержинского села Ярково пожаловались в прокуратуру Ярковского района на плохое качество воды. Оказалось, что вода, которую поставляют жителям из водозабора «Газовик» не соответствует требованиям безопасности. Сам водозабор, переданный муниципальному предприятию «Стросервис», принадлежит администрации Ярковского района.

Экспертиза показала, что вода не соответствует нормам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака (по азоту), железу и перманганатной окисляемости.

На днях Ярковский районный суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора, но решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, ранее мы рассказывали о качестве питьевой воды в Тюмени. Оказалось, что она в высшей степени безопасна – но только по микробиологических показателям. Тем не менее в августе 2020 года Прокуратура Тюменской области решила внепланово проверить ООО «Тюмень Водоканал». Такое решение было принято после негативных публикаций в интернете о качестве воды в областном центре.