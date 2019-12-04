В Тюмени проверили качество питьевой воды. Результаты вас впечатлят

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-04T15:30:10+03:00

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В Тюмени проверили качество питьевой воды. Оказалось, что она в высшей степени безопасна – но только по микробиологических показателям.

– Доля неудовлетворительных проб за девять месяцев этого года по санитарно-химическим показателям составила 5 процентов, по микробиологическим – ноль. Это свидетельствует о высокой степени безопасности питьевой воды в Тюмени в эпидемиологическом отношении, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

По ее словам, проб питьевой воды по паразитологическим, радиологическим показателям, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, не регистрировалось. Возбудители инфекционных заболеваний в централизованных системах питьевого и горячего водоснабжения также не выявлялись.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области реализуется национальный проект «Чистая вода». Совсем скоро доступ к качественной питьевой воде получат жители Ялуторовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU