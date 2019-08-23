2019-08-23T18:57:03+03:00
Общество

В Тюменской области реализуется национальный проект «Чистая вода»

Совсем скоро доступ к качественной питьевой воде получат жители Ялуторовского района
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области реализуется национальный проект «Чистая вода»В Тюменской области реализуется национальный проект «Чистая вода»Фото: pixabay.com
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Более 29 млн рублей направят в бюджет Ялуторовского муниципального района, в рамках исполнения поручения губернатора Тюменской области Александра Моора. Выделенные средства пойдут на установку водоочистных сооружений в сёлах Хохлово, Петелино и Новоатьялово. Благодаря установке павильонов очистки и подключению к централизованной системе водоснабжения жители смогут получить доступ к качественной питьевой воде.

На эти средства также будет выполнена разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей в сёлах Сингуль Татарский, Киёво, Зиново и Хохлово и в деревнях Южное и Анисимовка.

На капитальный ремонт водопровода в селе Пяткова пойдут более 7 млн рублей. На эти деньги будут выполнены работы по замене чугунных трубопроводов на полиэтиленовые, общей протяжённостью 3,2 км. После ремонта частные домовладения и социально значимые объекты (школа, Пятковский филиал больницы, пекарня) будут обеспечены качественными и бесперебойными услугами водоснабжения.

Напомним, работа по обеспечению чистой питьевой водой в Тюменской области ведется системно с 1996 года. Тогда в регионе стартовала программа «Обеспечение населения юга Тюменской области питьевой водой». Сегодня эта работа вошла в подпрограмму «Чистая вода» национального проекта «Экология», запланированного на 2019-2024 годы.

На сегодняшний день качественной водой обеспечены около 90% жителей Тюменской области. В 2019 году планируется установить 79 станций водоочистки, что позволит обеспечить качественной питьевой водой ещё 25 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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