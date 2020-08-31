Прокуратура заинтересовалась водой плохого качества в Тюмени. Фото - pixabay.com.

Прокуратура региона инициировала внеплановую проверку ООО «Тюмень Водоканал». Такое решение было принято после негативных публикаций в интернете о качестве воды в областном центре.

– Проведение проверки поручено местному управлению Роспотребнадзора, которым проведен отбор проб воды на Велижанском водозаборе. По итогам экспертизы установлено несоответствие воды требованиям санитарных правил и норм по показателям «хлор остаточный связанный» и «массовая концентрация аммиака и аммонийных солей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По результатам проверки управление выдало ООО «Тюмень Водоканал» предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, органом контроля решается вопрос о возбуждении административного дела.