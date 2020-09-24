Жителя Татарстана, который распространял в Тюмени наркотики, упекли в колонию на десять лет

В кармане у мужчины оказались 13 свёртков с наркотиками Фото: pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего жителя Татарстана. Молодой человек признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 16 июня 2020 года около 16.15 оперуполномоченный отдела полиции № 5 Тюмени во время патрулирования территории увидел мужчину, который вёл себя подозрительно и заметно нервничал. Полицейский попросил его предъявить паспорт и решил досмотреть парня. Оказалось, что в своей одежде молодой человек носил 13 свёртков с наркотиком массой более 7 граммов.

Мужчину задержали на месте преступления, а позже взяли под стражу по решению суда. Во время следствия установлено, что житель Татарстана в Тюмени нигде не работает, а денежки «зарабатывает» путем распространения наркотиков. Учитывая рецидив, суд назначил ему 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что двух жителей Тюменской области поймали с наркотиками «на кармане». Полицейские задержали наркоманов в рамках операции «Мак». Подобный случай произошёл и в июле 2019 года. Тогда пять килограммов наркотиков «обеспечили» тюменцу семь лет в колонии.