Двух жителей Тюменской области поймали с наркотиками «на кармане»

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Два жителя поселка Мичуринский, 27 и 28 лет, стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Разработку вели сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Заводоуковский». По данным оперативников, эти двое изготавливали наркотики. Подозреваемые возвращались домой «полные», когда их досмотрели служители правопорядка.

– В ходе обыска у 27-летнего мужчины, ранее судимого за кражу и хранение наркотиков, оперативниками обнаружена пластиковая емкость с 54 граммами гашишного масла. У 28-летнего фигуранта, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью, изъято более 66 граммов аналогичного вещества. Подозреваемые утверждают, что изготовили наркотическое средство для личного употребления, – сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 000 рублей. На период следствия оба находятся под подпиской о невыезде.