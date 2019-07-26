2019-07-26T14:45:51+03:00
Происшествия

Пять килограммов наркотиков "обеспечили" тюменцу семь лет в колонии

Сотрудники Федеральной службы безопасности взяли мужчину с поличным прямо в такси
Вадим Бегун
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Сотрудники ФСБ задержали тюменца с крупной партией наркотиков.Сотрудники ФСБ задержали тюменца с крупной партией наркотиков.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени 33-летнему местному жителю вынесли приговор за незаконное приобретение и хранение наркотических. Мужчина будет сидеть в исправительной колонии строгого режима.

– В самом начале этого года тюменец заказал через интернет 100 граммов гашиша, оплатив покупку через электронную платежную систему. Однако по ошибке наркодельца ему сообщили адрес тайника с синтетическим наркотиком массой более 4,6 килограммов. Преступник забрал мешок с веществом, вызвал такси и поехал домой. Однако на объездной дороге автомобиль остановили сотрудники Регионального управления ФСБ по Тюменской области, – рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.

Там добавили, что суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюмени молодой человек продавал наркотики за биткоины, организовав собственный успешный онлайн-магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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