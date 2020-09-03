Следователи рассказали, как в Тюмени упали башенные краны. Возбуждено уголовное дело

Следователи рассказали, как в Тюмени упали башенные краны. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих крановщиков, 1982 и 1986 годов рождения. Инцидент, который чудом не закончился трагедией, произошел накануне, 2 сентября, во время непогоды.

Крановщики находились на своих рабочих местах на строительной площадке на улице Тимофея Кармацкого. Порывом сильного ветра наклонило первый кран, он упал за землю, после стал падать второй, он задел рядом стоящий третий кран. Второй кран вместе с рабочим упал на землю, третий зацепился за верхний этаж строящегося дома. Рабочие с первого и второго крана получили различные травмы и переломы, их госпитализировали в больницу. Третий мужчина серьезно не пострадал, он даже смог сам выбрался из кабины крана.

– Потерпевшие работали в рамках договора подряда, который был заключен коммерческой организацией с компанией, занимающейся строительством жилого комплекса, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что специалисты уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли документацию, регламентирующая технику безопасности на объекте. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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