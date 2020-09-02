В Тюмени из-за урагана рухнули башенные краны и обвалился балкон. Фото - Ольга Весельская.

В Тюмени на одной из строек в заречной части города упало сразу несколько кранов. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Это не единственное ЧП, которое случилось в областной столице, где сейчас не на шутку разгулялся ураганный ветер.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили, что на строительной площадке упали два башенных крана. В результате пострадали два человека, их увезли на скорой.

По информации пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, вызов по поводу падения кранов поступил в 15.25. На место происшествия диспетчер направил сразу две бригады скорой медицинской помощи. Двое пациентов доставлены в ОКБ№2. Одному в настоящий момент по экстренным показания в связи с повреждением внутренних органов проводится операция. Состояние второго оценивается как тяжелое - он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.

Фото - Руслан Романов.

Также от местных жителей стало известно, что в доме на улице Вересковой, 9 в районе Лесобазы обвалился балкон. Кроме того, пострадала облицовка строения. По словам авторов фотографий, они просто боятся выходить на улицу: стихия сильно напугала горожан.

Фото - Ольга Весельская.

Фото - Ninel Nikolaevna.

С дома на улице Газовиков, 3 оторвало ветром облицовку. По словам Анастасии Эммерих, жительницы дома, листы попадали на машины, некоторые повисли на проводах.

Фото - Анастасия Эммерих.

Непогода бушует и в районе железнодорожного вокзала. Здесь ветер раскидывает по всей округе профлисты.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области сегодня, 2 сентября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местным жителям следует быть осторожными.

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