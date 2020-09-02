«Вот и лето прошло». Тюменцам обещают град и сильный ветер

Тюменцам обещают град и сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области сегодня, 2 сентября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Местным жителям следует быть осторожными.

Так, в регионе пройдет дождь (в областном центре он начался более часа назад), местами сильный, в отдельных районах – гроза и град. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Его порывы местами достигнут 16 – 21 метра в секунду. По информации Главного управления МЧС по Тюменской области, температура воздуха составит плюс 11 – 16 градусов.

– Повышается вероятность возникновения ЧС. Могут случиться аварии на объектах и линиях энергосистем. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели рекомендуют местным жителям во избежание получения травм порывы ветра переждать в помещении, а если непогода застала на улице, то постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.