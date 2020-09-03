Что известно о состоянии пострадавших при падении башенных кранов в Тюмени. Фото - Руслан Магамедов.

Стало известно о состоянии мужчин, которые пострадали во время падения башенных кранов на одной из строек областного центра. Обоим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

– На утро 3 сентября состояние первого пострадавшего оценивается как стабильное, операция прошла успешно, пациент готовится к переводу в профильное отделение. Второй пациент по-прежнему находится в реанимации ОКБ№2, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, у пациента черепно-мозговая травма. Ему оказывается вся необходимая помощь, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В прокуратура региона заявили, что в связи с падением двух башенных кранов проводится проверка. Поручение дал сам прокурор Владислав Московских. Сотрудники ведомства совместно с органами контроля оценят соблюдение работодателями правил охраны труда при использовании башенных кранов на строительных объектах.

Фото - Руслан Магамедов.

В Главном управлении строительства Тюменской области в свою очередь отметили, что виновные в инциденте, который чудом не закончился трагедией, виновные обязательно понесут наказание. Но произойдет это только после того как как правоохранительные органы проведут расследование и, собственно, установят обстоятельства техногенной аварии.

– В области строится более трех миллионов квадратных метров жилья. Это десятки социально-значимых объектов, сотни работающих башенных кранов. Однако это не значит, что каждый кран несет в себе угрозу обрушения. Этот механизм относится к объектам повышенной опасности, поэтому каждый кран проходит обязательную регистрацию в Ростехнадзоре, к его эксплуатации предъявлен ряд серьезных требований, в том числе к соблюдению правил безопасности, – сообщили в ведомстве.

В ГУС также подчеркнули, что подобные случаи на стройках требуют усилить контроль по всем направлениям, особенно уделив внимание соблюдению правил техники безопасности на всех без исключения объектах капитального строительства.

Как известно, вчера, 2 сентября, в городе из-за сильного урагана пострадали и балконы квартир местных жителей. По этим инцидентам также проведут проверку. Прокуратура проверит, как управляющие компании обеспечивают безопасные условия проживания тюменцев и каково вообще содержание общего имущества многоквартирных домов.

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