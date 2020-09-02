В Тюмени госпитализировали бывшего главу УМВД Юрия Алтынова. Фото: УМВД по Тюменской области во VK.

В Тюмени в больницу госпитализировали бывшего руководителя регионального управления МВД Юрия Алтынова. Об этом сообщил адвокат экс-главы ведомства Сергей Козлов.

– Диагноз в настоящий момент неизвестен. Юрий Петрович был в сознании, – рассказал правозащитник.

Отметим, что генерал страдает хроническими заболеваниями. По этой причине ему разрешили выходить на свежий воздух, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в начале ноября 2019 года Юрий Алтынов освободил пост руководителя управления МВД по Тюменской области. Причина ухода весьма банальна – он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию.

В конце ноября Ленинский арбитражный суд Тюмени принял решение заключить под домашний арест экс-главу регионального УМВД. Постановление было вынесено в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Взятка в особо крупном размере».

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