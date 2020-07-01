2020-07-01T20:53:58+03:00
Общество

Тюменец Сергей выиграл квартиру в суперигре «Время Побед»

На новость о суперпризе победитель хладнокровно сказал лишь: «Я счастлив»
Руслан Савинов
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Тюменец Сергей выиграл квартиру в суперигре «Время Побед»Тюменец Сергей выиграл квартиру в суперигре «Время Побед»
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На телеканале «Тюменское время» в рамках викторины «Время Побед» состоялась завершающая суперигра.

Напоминаем, оставался один не разыгранный конверт. Внутри был указан суперприз - квартира. Затем в студии вскрыли пломбу у супербокса и вытянули карточку победителя, которым оказался тюменец Сергей.

Участник викторины ответил, достал свою половинку карточки и назвал номер. Вопрос звучал так: «Что сейчас находится в здании, где в годы войны находился штаб формирования 175-ой стрелковой дивизии?». Сергей верно указал – «военкомат». Он вспомнил и свой первый вопрос: сколько серий у «17 мгновений весны».

На новость о суперпризе победитель хладнокровно сказал лишь: «Я счастлив». Зато громко радовались жена и дочь. Ведущий Артем Фирсов отметил, что папа выиграл для нее приданое. Сергей также рассказал о себе, что работает маркетологом.

Напомним, суперигры проводились каждый вечер с 25 июня. За сегодня это уже третий прямой эфир. Так, днем две жительницы стали победительницами. Любовь Путилова, обладательница новой квартиры, не сразу поверила своему счастью, решила, что это шутка. А учитель английского языка Надежда Велижанина получила машину.

В итоге, за неделю тюменцы получили четыре квартиры и семь машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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